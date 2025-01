Riapre la biblioteca dal martedì al sabato:: "Cresce l’interesse"

La biblioteca comunale ’Mario Rivosecchi’ di Grottammare torna ad accogliere il pubblico dei lettori tutti i pomeriggi dal martedì al sabato, a iniziare dalla prossima settimana. Lo annuncia l’assessore Lorenzo Rossi, a seguito della proposta accolta nell’ultima riunione di giunta.

"Con il ritorno a un’apertura continuativa dopo diversi anni e in procinto di riaprire al pubblico anche il secondo piano – dichiara l’assessore Lorenzo Rossi – stiamo sperimentando progressivamente un ritorno alla normalità della nostra biblioteca. Già la nuova sala bambini ha destato molto interesse e in generale abbiamo visto una crescita di utenza negli ultimi tempi: non possiamo che continuare a investire per un servizio più completo e specializzato".

Dopo alcuni primi lavori sull’immobile tornato nella piena disponibilità dell’ente, dal 24 settembre è stata avviata la progressiva riorganizzazione del servizio bibliotecario. Il ritorno all’originaria apertura di tutti i pomeriggi, domenica e lunedì esclusi, dalle 15 alle 19, è l’ultimo step della ristrutturazione del servizio, conseguente a una fase di monitoraggio e valutate le aspettative degli utenti che nelle settimane scorse hanno frequentato le sale di via Matteotti.