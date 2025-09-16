Riapre la pizzeria Diaz con un nuovo corso:: "Amore per il quartiere"

Dopo la chiusura, avvenuta nell’agosto 2024, la storica Pizzeria Diaz, situata in via Fabio Filzi (adiacente alla rinnovata e qualificata Piazza Diaz), riapre le sue porte. E lo farà a partire da venerdì, grazie alla volontà di Patrick Ciabuschi, Mattia Mummolo e Gianluca Bartolozzi, tre soci decisi a ridare al quartiere un luogo di incontro e convivialità.

La signora Domenica, insieme al marito, negli anni Sessanta aprì una rosticceria nel quartiere e, nel 1983, si trasferì nei locali della celebre pizzeria, famosa per il suo impasto unico che ha segnato generazioni di ascolani. Oggi questa tradizione viene consegnata ai tre ragazzi che hanno scelto di rilanciare la pizzeria come punto di riferimento per Campo Parignano.

"Il nostro obiettivo – spiegano i tre nuovi gestori – è ridare a Campo Parignano un punto di incontro vero e autentico, un luogo familiare e accogliente in cui le persone possano ritrovarsi e condividere momenti di socialità, una sfida che nasce dall’amore per questo quartiere. La pizzeria sarà un punto di riferimento, anche per vedere sul maxischermo le partite di Serie A, B, coppe europee e ovviamente tutte le partite dell’Ascoli Calcio. Sarà anche uno spazio da vivere per tante altre occasioni – proseguono Patrick, Mattia e Gianluca –. Come feste di quartiere, compleanni, cene scolastiche di fine anno".