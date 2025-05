Riapre l’isola ecologica. I consigli del sindaco

Riapre l’isola ecologica a Spinetoli, il primo cittadino Alessandro Luciani si rivolge ai residenti rispolverando alcune regole fondamentali per garantire il conferimento corretto e il paese pulito. Raccomandazioni volte a ridurre l’abbandono dei rifiuti ed alimentare una nuova sensibilità.

"Rispolvero – ha detto il primo cittadino – le indicazioni per il corretto smaltimento di sfalci e potature nell’Isola Ecologica di Spinetoli. Gli sfalci, vi ricordo devono essere conferiti solo per uso domestico, non per operatori specializzati. Durante lo smaltimento un operatore sarà presente, per controllare la correttezza del materiale depositato. Le piccole quantità di tagli erba, sfalci e potature possono essere conferiti nei cassonetti arancioni. Mi preme sottolineare – ha concluso il sindaco – che è vietato lasciare sacchi fuori dai cassonetti".