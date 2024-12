Riapre Urologia, reparto accorpato in epoca Covid

Il 2025 sarà l’anno della riapertura del reparto di urologia. Accorpato dal 2020 con la chirurgia dell’ospedale ‘Mazzoni’, l’unità operativa complessa diretta da Giulio Milanese, entro il prossimo mese di gennaio, tornerà ad avere una propria collocazione all’interno del nosocomio ascolano con posti letto di degenza dedicati fisicamente non più presenti in un altro reparto. "Ciò – fa sapere la Ast - sarà possibile grazie a un importante incremento del personale medico, tale da garantire un aumento dell’attività chirurgica che ne possa giustificare la riattivazione dei posti letto. L’Ast ha infatti, sia già potenziato la dotazione organica degli anestesisti, ne sono arrivati 5 nuovi, sia avviato le procedure per potenziare la dotazione organica specialistica dell’unità operativa attraverso l’implementazione del numero dei medici afferenti al reparto: dal primo febbraio arriverà un nuovo urologo". Nelle settimane scorse sono stati reclutati cinque nuovi anestesisti che sono entrati a far parte della dotazione organica dell’azienda.