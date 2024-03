Riaprono i nostri gioielli. Giornate Fai nel weekend

Weekend all’insegna della cultura per i cittadini del Piceno che vorranno visitare i 72 siti aperti in occasione delle ‘Giornate Fai di primavera’. Sabato 23 e domenica 24 infatti si terrà la 32esima edizione, in città e non solo: quest’anno a partecipare all’apertura dei beni ci sarà anche il comune di Montefiore. "Non è scontato che un piccolo comune come il nostro, – commenta il sindaco di Montefiore dell’Aso, Lucio Porrà – visto che siamo poco più di 2000 abitanti, venga scelto come luogo di visita per il Fai. Accoglieremo con piacere i visitatori, perché abbiamo fatto sacrifici molto importanti per mantenere aperto il polo museale di Montefiore, che ci ha caratterizzato un po’ in tutto il mondo, soprattutto per il Crivelli". Le parole chiave dell’edizione sono infatti, stando alle parole della presidente regionale Fai Marche, Alessandra Stipa, ‘passione’ e soprattutto ‘partecipazione’.

"Un esempio concreto di partecipazione – afferma la presidente – risiede negli attori principali dell’organizzazione della manifestazione. Per organizzare questa due giorni abbiamo lavorato in tanti, collaborando per ottenere un risultato ottimale. Si tratta di una raccolta fondi a cui partecipare con un contributo libero o con un Sms al 45584. Ci tengo a ricordarlo, serve a sostenere i 72 beni della fondazione, beni inediti o conosciuti ma mai raccontati, e sostenere il Fai affinché valorizzi, restauri e tenga aperto al pubblico questo patrimonio. Parlo di partecipazione perché ci sono tanti attori: Ascoli, Montefiore ma anche i gruppi Fai giovani di San Benedetto e Ascoli. Non dimentichiamo poi i privati, come la famiglia Meletti, che partecipano generosamente, la Croce rossa italiana, la Protezione civile, ma anche i 250 ‘apprendisti ciceroni’ dagli istituti scolastici, insieme ai loro docenti". Poi, un commento sulla restaurazione della città: "Oggi ad Ascoli è tutto un cantiere, ovunque. Ma la difficoltà di non poter usufruire di alcuni beni ha aguzzato l’ingegno. Poi, quando sarà restaurato tutto, avremo di nuovo tanti beni disponibili".

Ad intervenire anche il sindaco Fioravanti, con l’invito alla popolazione: "Approfittate del weekend per approfondire la conoscenza di questi gioielli rappresentativi di una città ricchissima di storia, arte, tradizioni, paesaggio e cultura". E poi, una battuta sull’occasione perduta di diventare capitale della cultura 2024: "La scelta di candidare Ascoli a capitale della cultura 2024 ha contribuito ad aumentare il progetto culturale del territorio. In città ci sono aperture importanti, senza fare polemica, la città che si è aggiudicata il titolo (Pesaro ndr) sta facendo mostre che noi facevamo nel 2002 e nel 2004".

In città le aperture saranno: la mostra Meletti a Palazzo Bazzani (solo per iscritti Fai), Mostra Galliani a Palazzo dei Capitani, il trittico di Crivelli in Pinacoteca, con una preview riservata agli iscritti, e infine le tombe monumentali del cimitero.

Ottavia Firmani