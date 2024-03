Ribaltone Samb, rossoblù ancora in scia

1

SAMBENEDETTESE

2

(3-5-2): Maresca 6; Sicignano 6, Hutsol 6, Caiazza 6 (28’ st Colarelli sv); Scoppa 6, Thiaw 6 (31’ st Ousfar sv), Longo 6 (18’ st Esposito 6), Barchi 6, Garzia 6; Hernandez 6,5, Burzio 7. A disp. Lombardo, Allegretti, Maiorino, Gabrielli, Corcione, Rinella. All. Carnevale 6.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Coco 6,5; Zoboletti 6, Pezzola 6, Sirri 6, Pagliari 6; Mbaye 6 (37’ st Touré sv); Bontà 6,5, Paolini 6 (16’ st Martiniello 7), Senigagliesi 7 (37’ st Scimia sv), Tomassini 6,5 (42’ st Sbardella sv), Fabbrini 6 (48’ st Cardoni sv). A disposizione: Ascioti, Barberini, Pietropaolo, Toure, Lonardo. All. Alessandrini 7.

Reti: 3’ st Burzio, 18’ st Martiniello (S), 27’ st Senigagliesi (S)

Note. Ammoniti Garcia, Sicignano; spettatori 600 circa; recupero: 0′ pt, 5′ st.

La Sambenedettese rimonta il Termoli, vince 2-1 e resta in scia della capolista Campobasso. Inizia bene l’avventura di Alessandrini sulla panchina rossoblù.

La partita è subito viva e, al minuto 8, è Burzio ad andarsene sulla sinistra, conclusione dai venti metri, palla a lato. Poco dopo punizione di Senigagliesi, la palla attraversa tutta l’area, prima di spegnersi sul fondo. Al 17’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Sirri si gira e calcia, ma trova l’estremo difensore Maresca pronto a deviare sul fondo. La Samb continua ad attaccare e la punizione di Senigagliesi va di poco fuori.

Alla mezz’ora invitante traversone di Barchi, sul quale non arriva nessuno dei compagni di squadra per la deviazione vincente. Al minuto 38 è brivido per il Termoli. Punizione di Senigagliesi, la testa è di Mbaye. Rete non convalidata. È l’ultima azione del primo tempo.

La ripresa si apre col vantaggio del Termoli. La parabola disegnata da Burzio, su punizione, vale il momentaneo 1-0. È un buon momento per i giallorossi, che vanno due volte al tiro sugli sviluppi di un contropiede. Prima Hernandez, poi Scoppa non riescono a trovare il raddoppio locale. Al minuto 60 sale in cattedra Coco, che deve volare per evitare la seconda capitolazione sul tiro piazzato di Hernandez. Ancora Termoli al 65 con Scoppa per Burzio, palla di poco alta sulla trasversale della porta difesa dell’attento Coco. La Samb pareggia al minuto 63. Lungo lancio dalle retrovie di Zoboletti, che sbilancia la retroguardia termolese. La palla va al neo-entrato Martiniello, che bagna l’ingresso in campo col gol del momentaneo 1-1. Trascorrono otto minuti e al 71 la Samb firma il sorpasso. Ancora un lungo lancio, palla per Senigagliesi, che stoppa e si gira. La conclusione vale l’1-2.

La Sambenedettese chiude in avanti con una conclusione di Fabbrini dai venti metri, che si spegne sul fondo. I rossoblù riscattano così l’ultimo periodo, iniziano bene il nuovo corso tecnico e restano in scia del Campobasso per un finale di torneo che si preannuncia entusiasmante.