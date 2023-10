Ricamatore industriale

A San Benedetto, azienda del settore tessile ricerca ricamatore o ricamatrice industriale, under 30, in possesso di diploma preferibilmente attinente al settore della moda, predisposizione a lavori su macchinari di precisione. Quanto all’orario di lavoro si suddividerà in turni con rotazione settimanale. Chi fosse interessato può inoltrare il proprio curriculum vitae a: dienpi@dienpi.com.