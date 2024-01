Ricambi d’auto rubati. Blitz nella zona industriale

Il mercato dei pezzi di ricambio è notoriamente molto lucroso. I costi dei prodotti ufficiali sono esorbitanti e questo alimenta la caccia ai pezzi di auto incidentate o non originali. Un fenomeno che attira l’attenzione di organizzazioni malavitose che da anni commissionano furti di auto che nel giro di poche ore vengono smembrate proprio per ricavare pezzi di ricambio da vendere a minor costo rispetto agli originali. In questo contesto, lo sviluppo di sinergie operative fra la Guardia di Finanza e la Polizia Stradale di Ascoli ha permesso l’individuazione di un sodalizio criminale italo/polacco che commercializzava, sia sui canali tradizionali che sul web, pezzi di ricambio d’auto rubati. Tre presunti responsabili sono stati denunciati per i reati di ricettazione, riciclaggio, contraffazione, frode nell’esercizio del commercio e omesse dichiarazioni in materia fiscale. La Finanza ha inoltre ricostruito i redditi conseguiti e non dichiarati dal sodalizio criminoso per 6 milioni di euro in termini di reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e circa 1,3 milioni di euro di Iva dovuta. I siti web utilizzati per la commercializzazione sono stati oscurati e tutta la componentistica rinvenuta sequestrata.

L’attenzione dei due reparti investigativi si era concentrata su alcuni magazzini della zona industriale di Ascoli all’interno dei quali sono stati rinvenuti, esaminati e catalogati migliaia fra airbag, centraline elettroniche, cruscotti, sterzi, un motore usato completo, parti di carrozzeria varie ed altro materiale, tutti di recente costruzione, appartenenti a numerosissimi brand automobilistici come Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Iveco, Bmw, Audi, Mercedes, Jaguar, Mini, Land Rover, Volvo, Chevrolet, Citroen, Dacia, Renault, Ford, Mercedes, Nissan, Peugeot, Porsche, Volkswagen, Peugeot, Skoda, Seat, Toyota, Suzuki, Kia, Mitsubishi, Honda. Accertata per centinaia di pezzi la provenienza illecita, in quanto provenienti da autovetture precedentemente rubate in tutta Italia, private della componentistica di pregio, ed infine stoccati nel Piceno per la loro successiva commercializzazione. La vendita al pubblico avveniva presso un negozio di Ascoli, ma parallelamente alla stessa era stata affiancata anche l’attività di vendita online tramite siti web creati per lo specifico scopo, con spedizioni in numerose località del territorio nazionale. I pezzi di auto rubati venivano quindi rivenduti come nuovi a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato, a scapito però della sicurezza.

Peppe Ercoli