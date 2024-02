"Ricarichiamoci, ora c’è un trittico importante"

Turno di riposo per il campionato di Serie D e domenica di relax per i ragazzi dell’Atletico Ascoli. La sconfitta di domenica scorsa a Monterotondo ha rovinato la striscia positiva della compagine del patron Graziano Giordani e per questo la sosta è arrivata al momento giusto. A commentare la sconfitta di Monterotondo e il momento della squadra è stato il capitano Matteo D’Alessandro, centrocampista classe 1989 cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e trasformato per esigenze di squadra, in uno dei più forti difensori centrali della categoria.

D’Alessandro peccato per questa sconfitta che ha rovinato il bel cammino intrapreso?

"Uno stop immeritato. È uscita una partita strana dettata anche da una situazione ambientale che esula da qualsiasi altro match di questo girone. Un campo piccolissimo che ci ha penalizzato per il modo che abbiamo noi di interpretare le partite e di fare calcio. Arrivavamo da un periodo molto positivo con sette punti in tre partite che ci avevano dato grande consapevolezza e forza. Anche a Monterotondo abbiamo dettato il nostro gioco per cinquanta minuti ma poi sono arrivati i due calci piazzati che ci hanno fatto andare sotto nel risultato. Nel secondo tempo si è giocato davvero poco! Ripeto, è stata una partita strana sotto il punto di vista ambientale e questo non ha favorito una squadra giovane come la nostra".

Lei è l’uomo con maggiore esperienza con oltre 130 gare tra i professionisti, due stagioni in Serie B con la Reggina e una con la Pro Vercelli: sente un po’ il peso di questa responsabilità?

"Sicuramente sì. Sono il giocatore più esperto e per me è sia un onore che un onere. La sento come una grande responsabilità anche perché ci sono tanti ragazzi giovani e a volte sento il peso di non avere qualche coetaneo con cui confrontarmi come ad esempio durante la partita di domenica a Monterotondo".

State trovando però paradossalmente maggiori difficoltà contro le dirette concorrenti alla salvezza?

"Le ultime sconfitte contro Termoli in casa e Monterotondo in trasferta, sono passaggi dovuti nel percorso di una squadra così giovane e così poco esperta. Una squadra non abituata a incontrare avversarie così smaliziate, inciampando in trappole come quella di domenica. Ma tutto questo non può che aiutarci a crescere".

Ora vi aspettano gare decisamente complicate?

"La sosta ci voleva ma ora avremo un trittico importante (L’Aquila, Roma City e Vigor Senigallia) di cui due partite in casa. Si diceva che quando giochiamo in campi più larghi e aperti possiamo essere favoriti mentre a Monticelli soffriamo un po’: contro il Matese siamo stati bravi a sfatare questo tabù. La sosta ci ha aiutato a ricaricare le batterie permettendo a chi ha problemi di recuperare e a chi è leggermente indietro di mettersi alla pari. Da domenica prossima ripartiamo e ci faremo trovare pronti per il rush finale. È in primavera che si decidono i campionati e noi non molleremo fino alla fine".

Valerio Rosa