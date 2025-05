Riccardo Orsolini, il paese della provincia di Ascoli festeggia il campione del Bologna: “Orgogliosi di lui”

Rotella (Ascoli Piceno), 24 maggio 2025 – Quella serranda è ancora lì. Certo, è stata rinnovata, come d’altronde l’intera piazza che dista proprio due passi da quello che, a Rotella, viene considerato come un vero e proprio monumento. Perché contro quella serranda si divertiva il ‘piccolo’ Riccardo Orsolini.

In pochi, in quei primissimi anni Duemila, avrebbero immaginato che quel bimbo, così vivace che faceva arrabbiare tutti per il rumore provocato dal pallone che rimbalzava continuamente contro i muri delle abitazioni del paese, potesse diventare un campione. Già, perché Orsolini ormai lo è.

A 28 anni ha realizzato più di cento gol nella sua carriera, la maggior parte dei quali in Serie A e perfino uno con la maglia della nazionale (il 18 novembre 2019 contro l’Armenia nel match valido per le Qualificazioni a Euro 2020). E Rotella, la sua terra d’origine, è fiera di lui. Basta fare un salto in paese, infatti, per rendersi conto di quanto Riccardo sia amato dai suoi concittadini. Che lo hanno visto crescere, lo hanno sgridato da piccolino, ma hanno anche saputo coccolarlo e ora esultano a ogni suo gol. In tanti, lo scorso 14 maggio, si sono ritrovati nei due bar del piccolo borgo ascolano (uno dei quali gestito proprio dallo zio del calciatore) per seguire insieme la finale di Coppa Italia: una partita storica, che ha assegnato il trofeo al Bologna grazie, anche in questo caso, alle giocate di Orsolini.

“Si può dire che Rotella sia ormai diventato un ‘Bologna Club’, tifiamo tutti per lui”, scherzano alcune persone sedute sulla panchina della piazza. “Io, in realtà, ce l’ho un po’ con Riccardo – prosegue invece un tifoso interista –, perché il suo gol ci ha penalizzati nella corsa scudetto. Battute a parte, siamo orgogliosi di questo ragazzo”.

Riccardo Orsolini pazzo di gioia abbraccia quella Coppa Italia che a Bologna mancava da 51 anni

Orsolini ha vissuto a Rotella per tutta l’adolescenza, trasferendosi poi ad Ascoli una volta che entrò nel vivaio bianconero. Esordì in prima squadra il 2 aprile 2015, a 18 anni, entrando nel secondo tempo della partita casalinga di Lega Pro contro la Pro Piacenza (1-1) disputata allo stadio Del Duca. Nella stagione successiva, con l’Ascoli neopromosso, ci fu anche il debutto in B. Poi, tramite la Juventus, passò all’Atalanta e nel 2017 esordì in Serie A: da lì, quella categoria è rimasta la sua casa. Da sette anni è al Bologna e ormai è divenuto una ‘bandiera’ per il club rossoblù.

A Rotella, e ci mancherebbe altro, lo conoscono tutti: anche chi non sa nemmeno di che forma è fatto il pallone. Ogni anno, appena può, torna per salutare i suoi vecchi amici e le sue nonne (video), che vivono ancora in paese. Nei bar c’è la sua maglia autografata, rigorosamente incorniciata. Accanto a quella di Ilario Iotti, altro calciatore ex Ascoli e originario di Rotella, che ora gioca alla Pro Vercelli in C. In attesa del prossimo, intanto, ci si gode Orsolini, con le sue magie: nella speranza che anche il ct della nazionale Luciano Spalletti si accorga presto di lui.