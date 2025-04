Ricci ad Arquata: "La ricostruzione non è ancora finita"

Partito da Cantiano per Fabriano, poi Camerino, Comunanza e ieri Arquata del Tronto. È il viaggio della bike tour per ‘Ricucire le Marche’ di Matteo Ricci, candidato Pd alla presidenza della regione. La tre giorni in sella di Ricci segna 201,81 chilometri percorsi e 4.000 metri di dislivello superati. Proprio da Arquata del Tronto, Ricci è tornato sul tema della ricostruzione: "Resta un terzo degli edifici per cui non è stata fatta richiesta: vuol dire che qualcosa ancora non funziona. Il lavoro non è finito. Dobbiamo proseguire sulla strada tracciata, semplificando le procedure".