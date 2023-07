Ricci dell’Itb: "Le spiagge libere restino ai Comuni"

"Applicare un diritto di superficie con riscatto per la sola parte riservata alle strutture, facendo rimanere la spiaggia una pertinenza dello chalet per la posa di ombrelloni e lettini, mantenendola con lo stesso criterio di oggi. Per le spiagge libere passare tutte le competenze ai Comuni, affinché restino a disposizione dei cittadini per la balneazione". Questa la proposta fatta agli organi di Stato dal presidente del sindacato nazionale Itb Italia, Giuseppe Ricci nell’incontro tenutosi martedì nella sala Verde di Palazzo Chigi con tutti i rappresentanti dei ministeri interessati. Il prossimo incontro è previsto per settembre e nel frattempo continuano i rilevamenti, anche con l’impiego di droni, per mappare le spiagge. " A settembre ogni organizzazione sindacale dovrà produrre la propria relazione tecnica – ha affermato Giuseppe Ricci – Io sto già preparando la mia. Aggiungo che il diritto di superficie oneroso dovrà andare in base alla valenza turistica italiana della località balneare e in questo modo arrivano nelle casse dello Stato parecchi soldi che potranno essere spesi per migliorare l’accoglienza turistica". Sulle spiagge libere Ricci aggiunge: "Devono restare libere, pulite e attrezzate dai Comuni"

Marcello Iezzi