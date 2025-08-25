Ricci: "Serve una svolta sul turismo"

Tappa sambenedettese, ieri, per Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche per il centrosinistra, che ieri ha presentato ufficialmente i quattro candidati del Piceno della sua lista civica: Francesca Pulcini, Cinzia Peroni, Giovanni Borraccini e Angelo Flaiani. L’iniziativa rientra nel tour estivo che lo vede toccare diverse località del territorio. Nell’incontro che si svolto all’Associazione Pescatori Sambenedettesi Nell’incontro, Ricci ha ribadito i principi ispiratori della campagna elettorale: "Abbiamo scelto di fare politica in maniera popolare, tra la gente, e ad agosto siamo andati sulle spiagge e in montagna per incontrare migliaia di persone. Pensavano di fermarci in piena estate, ma non ci sono riusciti".

Lungo l’intervento sul turismo: "Abbiamo vissuto una stagione moscia, dovuta da un lato al calo del potere d’acquisto delle famiglie italiane e dall’altro alla scarsità di presenze straniere, che non sono state sufficienti a compensare il calo del mercato interno" ha dichiarato. "Il nostro vero punto debole è proprio questo: siamo terzultimi in Italia per arrivi dall’estero, e o riusciamo ad aumentare la presenza internazionale o resteremo indietro rispetto ad altre regioni. C’è bisogno però di una strategia chiara, di una visione vera, che porti il turismo a rappresentare almeno il 15% del PIL marchigiano. Per farlo dobbiamo puntare sul buon vivere. Le Marche devono diventare la regione con la miglior qualità della vita d’Europa - prosegue - Vorrei fare delle Marche una regione dei grandi eventi musicali e sportivi. Se penso al tennis, uno degli sport che sono maggiormente cresciuti nel nostro Paese, non abbiamo avuto una grande manifestazione tennistica nella nostra regione. Io invece vorrei fare un accordo, come hanno fatto altre regioni italiane, per portare il grande tennis nelle Marche. Così come credo molto nelle grandi manifestazioni musicali e culturali, che potrebbero portare turisti da tutto il mondo nella nostra regione. "L’obiettivo che ci daremo in 5 anni sarà quello di far diventare le Marche una regione europea, conosciuta, forte e comunicata in maniera costante in tutto il mondo".

Sul fronte della comunicazione turistica, Ricci ha criticato le scelte della giunta uscente, con particolare riferimento alla campagna "Let’s Marche": "Quanti milioni di euro sono stati spesi senza portare mezzo turista? È stata un’iniziativa inutile che non ha prodotto alcun risultato. La prima cosa che farò sarà chiudere quel carrozzone dell’Atim che ha buttato via milioni". Poi ha aggiunto: "Noi dobbiamo costruire un brand intorno al buon vivere, alla qualità della vita che caratterizza la nostra regione, fatta di paesaggi unici, vicinanza tra mare e montagna, cultura e solidarietà e dobbiamo capire che il presidente della Regione deve essere il suo primo testimonial".

Il candidato ha affrontato anche la questione delle infrastrutture, individuando nell’aeroporto di Falconara un nodo centrale: "Non possiamo pensare che un aeroporto con cinque voli al giorno sia sufficiente per una regione come le Marche. Occorre un progetto che metta in rete gli scali di Falconara, Perugia, Pescara e Rimini, così da evitare concorrenze dannose". Chiudendo l’incontro, Ricci ha voluto presentare i candidati della sua lista civica nel Piceno, sottolineando il profilo delle persone scelte: "Sono persone che ho voluto io, di cui mi fido e che ho conosciuto nel tempo".

Emidio Lattanzi