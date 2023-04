Ricerca degli studenti sui consumi di tre generazioni

Hanno fotografato la realtà del territorio i ragazzi del liceo economico sociale dell’Annibal Caro, hanno portato avanti una ricerca accurata che ha messo in luce l’atteggiamento delle famiglie nei confronti dell’ambiente e dei consumi. Si tratta dell’ultimo passaggio del progetto ‘SaperEConsumare’ per il quale la scuola ha vinto un importantefinanziamento, gli studenti, supportati dai docenti Silvio Orsini, Barbara D’Abramo e dal tecnico Massimo Ciccola, hanno approfondito le questioni legate al consumo e allo stile di vita di tre generazioni nella provincia di Fermo, proponendo un sondaggio on line a tutti gli alunni della scuola, ai loro genitori e ai nonni. Ne è emerso un quadro complesso, che i ragazzi hanno analizzato insieme con Massimiliano Colombi, sociologo presso il Polo Teologico Marchigiano, affiliato all’Università Pontificia Lateranense, analista sociale per la società Nomisma. Tantissimo il materiale raccolto, tutte le risposte, grazie al lavoro delle docenti Acciarri e Cimino svolto insieme ad alcuni studenti, sono state suddivise in base ai 4 ambiti di interesse, l’educazione digitale, i diritti dei consumatori, il consumo sostenibile e l’educazione finanziaria: "Dal sondaggio è emerso, raccontano i ragazzi, che tutti ritengono l’acqua una risorsa preziosa e limitata ma in pratica non fanno molto per limitarne i consumi; che la percezione diffusa, per l’87 per cento degli intervistati, è quella di utilizzarne nella media o meno della media. Le domande sul risparmio e le forme di investimento sono quelle che hanno ricevuto meno risposte e la maggior parte dei "non so : non si parla facilmente di soldi o c’è poca consapevolezza. Usano il trasporto pubblico per lo più gli studenti, ma solo per andare a scuola; nel tempo libero si preferisce l’auto privata. Gli spostamenti in bicicletta sono pochissimi (colpa del territorio collinare?) e pochissime sono le auto elettriche o ibride. La televisione è appannaggio dei boomers e dei nonni; i giovanissimi non la guardano, non ascoltano la radio e usano il computer meno dei genitori: loro hanno lo smatphone". Colombi ha spiegato il senso di una ricerca statistica e l’importanza di interpretare in maniera corretta i dati. Irene Undoni, 3D economico sociale, ha concluso: "Ho capito quanto sia importante agire con coscienza e responsabilità per un consumo consapevole, ma anche quanto sia fondamentale che tutta la comunità si adoperi per salvaguardare il nostro pianeta".