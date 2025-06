Ricerca del lavoro in piazza Arringo. Fino a domani ’C’è posto per te’

E’ arrivata ad Ascoli ’C’è Posto per Te’, la campagna promossa dal Ministero del Lavoro per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro. Ieri il progetto è stato presentato sul truck itinerante posizionato in piazza Arringo dove rimarrà fino a domani per colloqui e sale per workshop, dove si svolgeranno corsi di orientamento e colloqui di lavoro con le aziende del territorio. L’auditorium del Chiostro di Sant’Agostino invece ospiterà convegni e dibattiti sul tema.

"Siamo partiti da un concetto di un’idea molto semplice – ha subito dichiarato Paola Nicastro, presidente di Sviluppo Lavoro Italia – con una formula che funziona. In questo caso si va dai cittadini, nei luoghi pubblici e di aggregazione per presentare le offerte di lavoro, ma anche le iniziative messe in campo dal Governo Nazionale e dalle Regioni sul tema dell’occupazione con tutte le informazioni utili da fornire in particolare a donne e giovani".

Soddisfatto il sindaco Marco Fioravanti: "Siamo onorati di poter ospitare questa iniziativa – ha ammesso – Si mira a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma con metodi innovativi. Abbiamo già molte prenotazioni per i primi appuntamenti, tanti giovani fra l’altro che arriveranno anche da fuori regione. Far conoscere le opportunità di lavoro ci permette anche di combattere lo spopolamento delle aree interne, in tanti sono dovuti andare via per necessità, ma vogliono comunque tornare nel territorio".

Le conclusioni sono state affidate al senatore Castelli: "La ricostruzione non può limitarsi solo alle abitazioni – ha dichiarato – ma anche al rilancio sociale ed economico. Abbiamo oltre 320 iscritti ai colloqui di questi giorni e 70 persone diversamente abili che parteciperanno all’Inclusion Day in programma domani". Job Italia sarà presente allo Spazio Recruiting presso il Chiostro di Sant’Agostino, per aiutare a migliorare la stesura dei Curriculum Vitae ed effettuare colloqui di selezione per posizioni lavorative ricercate. Gli appuntamenti sono: oggi dalle 10 alle 17.30 e domani dalle 9.30 alle 14.

Valerio Rosa