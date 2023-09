’Ricerca e sviluppo’, bando prorogato per le imprese

È stata prorogata al 16 ottobre la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando ’Ricerca e sviluppo per innovare le Marche’. Lo comunica l’assessore alle Attività produttive, Andrea Maria Antonini: "Abbiamo accolto le richieste delle imprese interessate che stanno predisponendo importanti programmi di investimento per introdurre nuovi prodotti e tecnologie innovative nelle filiere del territorio". Antonini evidenzia come il bando, emanato dalla Regione, incentivi "le imprese a progettare e sperimentare idee e soluzioni innovative in grado di rispondere concretamente ai fabbisogni tecnologici emergenti dal territorio e dalle nuove opportunità di mercato. Progetti in grado di apportare un contributo sostanziale alla crescita economica, allo sviluppo sostenibile, alla centralità e sicurezza della persona, all’inclusione sociale". Le risorse disponibili, grazie ai fondi del PR Fesr Marche 21-27, ammontano a 45 milioni di euro. Le idee progettuali verranno sviluppate dalle imprese appartenenti ai principali ambiti produttivi delle Marche, quali l’abitare (casa, arredo e ambienti di vita), il vestire (moda e persona), la meccanica ed engineering, l’agroalimentare, l’economia dei servizi e del turismo, i prodotti e servizi per la cultura, l’educazione e la salute. I progetti dovranno essere coerenti con gli obiettivi della strategia regionale di specializzazione intelligente.