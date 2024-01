Ricerche dall’Università di Venezia. Focus sulla Pieve di San Basso

Il comune di Cupra Marittima sempre più intenzionato a creare un percorso storico tra la Civita e Marano ed in tal senso la Pieve di San Basso rappresenta l’anello di congiunzione fra le due aree archeologiche. La Pieve era un piccolo monastero benedettino ed oggi è un interessante luogo di studi archeologici come tutta la zona del vicino parco archeologico. Sorge nei pressi di quella che fu la ’Cupra Maritima’ romana, poco più a sud del porto della città e poco più in alto dell’antica villa riportata alla luce da scavi parziali effettuati non molti anni fa, dotata di un ninfeo completamente affrescato ben visibile a tutt’oggi. Insomma, un luogo di interesse culturale che gli amministratori sono intenzionati ad indagare fino in fondo.

Ora l’università Cà Foscari di Venezia, che già aveva fatto degli scavi archeologici a Marano e alcuni sondaggi nella stessa Pieve, è stata autorizzata dal comune ad eseguire ulteriori indagini di scavo e ricerca. Il progetto costerà 37.500 euro, una somma che l’amministrazione ha ottenuto come sponsorizzazione dalla ditta Vivai Acciarri di Acciarri Mattia e Alfredo di Massignano, che è già proprietaria dell’area su cui vi è un ambizioso progetto turistico di elevato spessore per tutto il territorio. Referente del progetto è la dottoressa Daniela Ricci dell’ufficio cultura di Cupra Marittima: "Vi sono state trovate tracce di edifici di epoche diverse e vi è tanto materiale da studiare e da catalogare – afferma la Ricci – Al termine degli scavi, che andranno avanti anche nel 2025, sarà stilata una monografia per illustrare i risultati dell’attività". Si lavora anche nella vicina Civita, dov’è stato predisposto un progetto educativo sperimentale per laboratori didattici mirati ad avvicinare le scuole alla conoscenza del parco archeologico. Marcello Iezzi