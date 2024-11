Ricettazione: accusato di vendere griffe false. Assolto un anziano

Un commerciante di 72 anni dell’hinterland ascolano, accusato di aver venduto 1.800 capi di abbigliamento contraffatti a una ditta pugliese per un valore di 42mila euro, è stato assolto dal giudice del tribunale di Ascoli per non aver commesso il fatto. La decisione è arrivata al termine del processo, durante il quale il suo legale, avvocato Alessandro Angelozzi, ha smontato le accuse, dimostrando che non vi erano elementi di prova sufficienti per collegare il commerciante alla vicenda. L’accusa sosteneva che i capi venduti dal commerciante, di marchi come Fred Perry, Dsquared e Marcelo Burlon, fossero stati sequestrati pochi giorni dopo dalla Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine sulla contraffazione. L’acquirente, ritenendo che la merce acquistata fosse contraffatta, si era rivolto alla magistratura per bloccare il pagamento effettuato con due assegni. Durante il processo, il difensore del 72enne ha presentato documenti e testimonianze che hanno dimostrato come la merce confiscata non corrispondeva a quella venduta dal suo assistito. Inoltre, il commerciante non è stato mai coinvolto nell’indagine sulla contraffazione, portando così alla sua assoluzione con formula piena.