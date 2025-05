Riconferme e Mercato: Gennari e Guadalupi al Centro delle Trattative in Serie D

Le prime riconferme su cui il diesse Stefano De Angelis sta lavorando sono quelle di Mattia Gennari e Luca Guadalupi. Entrambi hanno un mercato importante in Serie D. Sul difensore centrale ci sono Ravenna e Pistoiese. Il club romagnolo è comunque al primo posto nella speciale classifica dei ripescaggi in Serie C e potrebbe anche fare il salto di categoria. I toscani dopo la delusione della passata stagione hanno come obiettivo il ritorno tra i professionisti. Ed ecco che hanno posto la loro attenzione su uno dei centrali più forti della categoria. Luca Guadalupi piace a diverse piazze del sud Italia. Tra queste c’è anche la neo promossa in D Barletta. L’intenzione di De Amicis e Palladini è quella di tenere il play maker, protagonista di una grande stagione con la maglia rossoblù. Con entrambi la dirigenza del Riviera delle Palme vuole giungere ad un accordo. Ma per fare un matrimonio ci vuole il consenso di entrambe le parti. I prossimi giorni saranno quelli decisivi. Vicino alla riconferma c’è Leonardo Pezzola. Sul centrale toscano si sono fiondate società di C e di D ma resta uno dei punti fermi dello scacchiere disegnato da Ottavio Palladini.

Nei prossimi giorni ci saranno anche gli incontri con Danilo Zini, Simone Paolini e Federico Moretti anche loro in predicato di restare alla Samb. Tra i riconfermabili anche Nazzareno Battista nonostante l’esterno offensivo pugliese abbia diversi estimatori in Abruzzo con Giulianova e Teramo in testa. Chi, invece, potrebbe lasciare la Samb è Fabio Baldassi. L’attaccante rossoblù dopo un inizio stagione di buon livello sugellato anche dal gran gol nel match dell’andata con L’Aquila, ha accusato un grave infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo per parecchio tempo, limitandone il rendimento. "E’ arrivato - ha scritto Baldassi nel suo profilo Instagram - il momento di fermarmi un attimo e guardare indietro riguardo questa stagione. Con il cuore pieno di gratitudine, voglio ringraziare e rivolgermi a tutti voi tifosi, città ed ogni singola persona che ci ha sostenuto, applaudito, incoraggiato in qualsiasi momento bello e brutto che sia. San Benedetto non è solo una città ma è una grande famiglia, è passione, è calore. È stato un anno particolare a livello personale ma posso assicurarvi che ho dato tutto me stesso, sempre e sono consapevole che solo giocandoci capisci quanto veramente sia un onore indossare questa maglia. Il nostro unico pensiero ed obiettivo fin dall’inizio era di riportare questa piazza e questa società dove è giusto che sia e con il cuore pieno di gioia possiamo dire che ce l’abbiamo fatta. Non so cosa mi riserverà il futuro ma posso essere estremamente fiero di aver fatto parte di questo bellissimo viaggio. Con il cuore pieno di orgoglio". Benedetto Marinangeli