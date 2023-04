Riconoscimenti per nove donne "Impegno, coraggio e maestria"

Podio per gran parte sambenedettese, alla 16esimo Premio Donna Marche - Abruzzo-Marche. La psicoterapeuta Antonella Baiocchi ha ricevuto il riconoscimento "per il coraggio di essere stato il primo e ancora unico amministratore pubblico, quale assessore alle Pari opportunità, ad aver combattuto per la tutela inclusiva di tutte le vittime di violenza domestica", per il suo impegno quale giornalista, riconoscimento a Luisa Urbani, che ha lavorato per le redazioni de La7 e del Tg5, e ancora, alla stilista Alessandra Bruni, alle pasticcere Daniela ed Erina Prifti del Caffè Agorà di San Benedetto, alla responsabile amministrativa della Bcs Valeria Stefanelli. La cerimonia si è sviluppata svoltasi all’Osteria Cento Lire di Colonnella, dove sono stati numerosi, gli apprezzamenti e il giusto riconoscimento a molte donne che si sono distinte nelle proprie attività. L’organizzazione curata puntualmente da Lino Pontuti dell’agenzia Vertigò ha unito in unico, caloroso abbraccio giornaliste e psicologhe, pasticcere e operatrici del tribunale, impiegate e stiliste e tante altre donne, per tributare loro un grandissimo applauso, alla presenza del vice sindaco di Martinsicuro Monica Persiani e del presidente del consiglio comunale truentino Umberto Tassoni. Tra le nove le donne premiate: anche la cancelliera del tribunale di Pescara, in precedenza in forza ad Ascoli, Romina Coccia, l’organizzatrice di eventi matrimoniali Nadia Guerrieri di Villa Federici di Fano, Bruna Bucci del Pastificio Emma di Martinsicuro e la pluri iridata pattinatrice artistica di Giulianova Deborah Sbei. Tanti i personaggi che hanno preso parte alla serata, presentata da Alex De Palo. In primis l’organizzatore emiliano Claudio Marastoni, che ha annunciato numerosi eventi di spettacolo tra l’Abruzzo e la Riviera delle Palme da Pasqua alla prossima estate, l’ex calciatore di Roma, Verona e Udinese Emidio Oddi, l’imprenditore Angelo Marcozzi, l’ ex calciatore Federico Del Grosso, le modelle Giovanna Morcone e Giulia Coccia, Miss Bella d’Italia 2022 Maria Francesca Guerrieri e tanti altri. Stefania Mezzina