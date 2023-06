Riconoscimenti speciali Ecco tutti gli encomi

La cerimonia per i 209 anni dell’Arma dei Carabinieri è stata impreziosita dall’orchestra degli studenti dell’Istituto Scolastico comprensivo Luciani di Ascoli, che hanno eseguito le marce militari e l’inno nazionale. Nel corso della cerimonia sono stati concessi riconoscimenti a carabinieri del Comando provinciale e Gruppo forestale particolarmente distintisi in attività di servizio. Encomio semplice del comandante della Legione Carabinieri ’Marche’ ai luogotenenti Carica Speciale Pasqualino Palmiero, Claudio Mandozzi, Antonio Pasquale Iesce, ai luogotenenti Salvatore Galati, Andrea De Biasio e Gianluca Miccoli, al maresciallo maggiore Daniele Cialini, all’appuntato scelto Mauro Silvestri e al luogotenente in congedo Arturo Forte, per aver svolto una delicatissima indagine che ha portato all’arresto dei due responsabili di un efferato omicidio che aveva destato grave allarme sociale nella popolazione. Encomio semplice del comandante della Legione Carabinieri ’Marche’ al tenente Massimiliano D’Antonio, comandante del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Benedetto, per aver, nel precedente incarico, condotto un’articolata indagine nei confronti di un soggetto dedito alla coltivazione di sostanze stupefacenti che si è conclusa con l’arresto del responsabile e il sequestro di 124 piante di marijuana e di 104 chili di analoga sostanza già essiccata. Encomio semplice del comandante della Legione Carabinieri ’Marche’ al vice brigadiere Gianluca Stipa e all’appuntato scelto Giorgio Anido Chionchio, intervenuti in soccorso di un uomo che aveva minacciato di lasciarsi cadere nel vuoto da un viadotto autostradale, traendolo in salvo. Encomio semplice del comandante dell’operazione ’Eu nav for med’ al vice brigadiere Ilaria Poli per l’attività svolta presso la ’Crime Information Cell’ del quartier generale della missione ’Irini’ a Roma.

Encomio semplice del comandante carabinieri per la Tutela Forestale e Parchi al maresciallo ordinario Alessio Luciani a all’appuntato scelto Angelo Salvi, per aver fornito un determinante contributo alle attività di ricerca di una persona dispersa, riuscendo a trarla in salvo con sprezzo del pericolo nonostante le estreme condizioni impervie dei luoghi. Elogio del comandante del Reggimento Msu-Kor in Kosovo all’appuntato Fabrizio Neri per l’attività svolta nell’ambito della missione ’Joint Enterprise’.

p. erc.