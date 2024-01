Riconoscimento a Mori, pienone al teatro dell’Arancio

Teatro dell’Arancio al gran completo per la consegna del premio ’Grottammarese dell’anno 2023’ promosso dalla Lido degli Aranci, all’imprenditore Natalino Mori che opera nel servizio dei trasporti, fondatore e amministratore del consorzio Transadriatico, con una flotta di 400 camion e vice presidente nazionale della Fai autotrasporti. "E’ stata un’esperienza bellissima – commenta Natalino – ricevere un premio dopo i grandi risultati economici conseguiti dal consorzio, di fronte alla mia famiglia e gran parte dei premiati degli ultimi anni. Il caso vuole che da ragazzo nello stesso posto in cui si trova il teatro delle Energie ci andavo a caricare il carburante con il camion che conducevo. Per me è stato un ricongiungimento spazio-temporale. Avere nella stessa sera il concerto dei New Trolls, di cui fin da giovane sono stato fan, è stata una cosa fantastica". Sulla motivazione del premio Natalino Mori ha aggiunto: "Ho vissuto la città di Grottammare dove ho operato sotto vari fronti: discoteca, chalet, edilizia, autotrasporto. Nel 93, quando ho riunito piccole aziende attorno a progetto del consorzio chiudemmo il bilancio valutato appena sotto il milione di euro, nel 2023 abbiamo superato i 90 milioni".