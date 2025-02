Riconoscimento da Mattarella. Onorificenza a Daniele Mauro:: "È di tutti gli educatori Pagefha"

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, ieri mattina, ha conferito ufficialmente al presidente della Pagefha, Daniele Mauro, l’Onorificenza al merito della Repubblica italiana per le attività e i progetti inclusivi che la stessa cooperativa realizza a favore delle persone fragili. Un grande riconoscimento, questo, non soltanto per lui ma per tutto il territorio Piceno. Nato a San Benedetto, Mauro lavora ad Ascoli ormai da oltre vent’anni e a fargli i più sinceri complimenti è stato anche il vicesindaco Massimiliano Brugni a nome di tutta l’amministrazione comunale. Tutto è nato da una lettera che Daniele Mauro aveva inviato al presidente della Repubblica nell’ottobre scorso, per invitarlo ai vent’anni celebrati dalla Pagefha. Mattarella, pur non potendo accettare l’invito, rispose sottolineando il grande valore sociale dei progetti promossi da questa realtà sul territorio. In particolare, a colpirlo è stata l’iniziativa denominata ’L’orto di Paolo’, che la stessa cooperativa porta avanti ormai da diverso tempo e con grande successo.

"Sono molto emozionato per questa onorificenza che mi è stata assegnata, anche perché non capita tutti i giorni di trovarsi di fronte al presidente della Repubblica – racconta Daniele Mauro –. Condivido questa mia bella soddisfazione con tutti gli educatori e tutti coloro che quotidianamente rendono possibile il nostro lavoro. Mattarella ha riconosciuto l’importanza della nostra missione. Insomma, ogni tanto sentirsi riconosciuti per ciò che si fa dá morale e fiducia. Il presidente della Repubblica ci ha anche promesso che presto inviterà al Quirinale una delegazione della Pagefha, compresi alcuni ragazzi coinvolti nell’Orto di Paolo. Non vediamo l’ora che ciò accada perché, ripeto, questa onorificenza la devo condividere con tutti". Sono numerosi i servizi offerti ogni giorno dalla cooperativa in tutto il territorio Piceno e non solo ad Ascoli: dalla gestione dei centri diurni a quella degli asili nido, dall’assistenza ai disabili a quella domiciliare destinata agli anziani, passando anche per l’aiuto scolastico agli studenti con disabilità. "Quotidianamente i nostri operatori svolgono un lavoro oscuro e faticoso – conclude Daniele Mauro –. Vedere riconosciuti i vari sforzi fa molto piacere".

Matteo Porfiri