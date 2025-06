Riconoscimento per Gianluca Lalli

Ancora un riconoscimento importante per il cantautore ascolano Gianluca Lalli, che ormai da più di vent’anni è impegnato con la sua musica a sostenere progetti sociali. Come nel caso, ad esempio, de ‘La musica dei ricordi’, iniziativa destinata a pazienti con problemi neurologici affetti da malattie come l’Alzheimer o il Parkinson. Questa volta, però, alla ribalta è salito il suo nuovo progetto ‘Il bullone’, che affronta attraverso la musica e laboratori di scrittura creativa il problema del bullismo e del cyber bullismo. Al cantautore è stato conferito il titolo di ‘Ambasciatore della Transizione ecologica 2025’ per aver elaborato un progetto di sviluppo sostenibile per la terza edizione del Premio e aver adottato buone pratiche volte a preservare l’ambiente per le future generazioni. Tutti i candidati hanno aderito con entusiasmo e impegno, presentando progetti innovativi e facendosi portavoce verso la comunità del bisogno di cambiamento per un futuro sostenibile. Lalli si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento.