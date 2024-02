Riconoscimeto nella Capitale per Deange

Un successo dietro l’altro per la cantante Carla De Angelis, in arte Scarlet Deange, cresciuta a Roma ma originaria di Ascoli. L’artista, profondamente legata al Piceno, ha infatti ottenuto un prestigioso riconoscimento proprio nei mesi scorsi. Si tratta del premio ‘Energie per Roma’, assegnato dal Centro Europeo di Studi Culturali per celebrare l’impegno e il talento dei singoli cittadini, delle attività imprenditoriali e delle associazioni che si sono distinti nel campo artistico-culturale, sociale, imprenditoriale e del volontariato a Roma. Il premio è strutturato su diverse categorie e Carla De Angelis ha trionfato in quella artistico-culturale essendosi messa in evidenza nel campo delle arti. La commissione ha motivato la consegna del riconoscimento a Scarlet Deange con le seguenti parole: "in riconoscimento per lo straordinario contributo profuso nell’arricchimento e nella promozione della cultura e della ricerca nella città di Roma". La 27enne, come detto, è originaria del Piceno anche se artisticamente è cresciuta nella capitale. Nel corso della sua carriera ha incantato il pubblico con alcuni brani dedicati al genere pop mainstream. Scarlet Deange ha ottenuto un grandissimo successo con decine di pezzi: tra questi meritano sicuramente una citazione ‘Beautiful and Wild’, ‘Anima’, ‘Discodrama’, ‘Utopia’ e ‘Brooklyn’. Il prossimo primo marzo, tra l’altro, uscirà ‘Credevi’, un altro singolo pubblicato con ‘Oragle’ nonché distribuito da ‘Ingroove’ e ‘Virgin Music’. Il 28 febbraio, invece, Scarlet suonerà al Counter, locale noto nella capitale. L’artista, infine, sta anche lavorando al suo secondo album.

Matteo Porfiri