Ricordando la morte di Gesù

Stasera, alla sala conferenze Piceno Consid (zona Servizi Collettivi) di Ascoli e nella Sala del Regno di Castel di Lama, alle 20, si celebrerà l’annuale commemorazione della morte di Gesù Cristo, corrispondente al 14esimo giorno del mese lunare di nisan del calendario ebraico, lo stesso giorno in cui Gesù morì nell’anno 33. "Ricordare con la commemorazione il valore del sacrificio di Gesù Cristo è il modo migliore per guardare al futuro con speranza, soprattutto in un momento drammatico come questo. Le sfide che dobbiamo affrontare possono sembrare schiaccianti – ha dichiarato Roberto Guidotti, portavoce dei Testimoni di Geova –, ma la Bibbia ci offre una potente speranza che può aiutarci proprio ora per affrontare il futuro con fiducia". La partecipazione alla commemorazione è aperta a tutti e non si fanno collette. I dettagli su quando e dove si terrà questo evento a livello locale sono disponibili anche su jw.org, il sito ufficiale dei Testimoni di Geova.