Ricordo e polemiche "Voi qui e non a Praga" Il presidente dell’Anpi e la frecciata a La Russa

"Grazie a tutti voi, per aver preferito San Marco a Praga". Neanche quest’anno sono mancate le polemiche, ad Ascoli, in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile. Con queste parole, infatti, il presidente dell’Anpi picena, Pietro Perini, ha aperto la commemorazione che si è svolta ieri mattina al sacrario partigiano per il 78esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal fascismo. Un messaggio diretto al presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha scelto di partecipare alla riunione dei presidenti dei parlamenti dei paesi membri dell’Unione Europea in Repubblica Ceca, rendendo omaggio a Jan Palach, piuttosto che prendere parte alle cerimonie organizzate in Italia. A proposito di polemiche, inoltre, sempre a San Marco il sindaco Marco Fioravanti è stato accolto con uno striscione firmato dal ‘Collettivo Caciara’: "Ad Acquasanta per piacere, a Colle San Marco per dovere. Grazie Marco, non dovevi". Un chiaro riferimento, ovviamente, alla ormai celebre ‘cena fascista’, commemorativa della Marcia su Roma, che si svolse in un ristorante del borgo termale nell’ottobre del 2019 e alla quale prese parte anche il primo cittadino. Polemiche, comunque, che ormai fanno tradizionalmente da cornice alle celebrazioni del 25 Aprile.

Una mattinata, quella di ieri, caratterizzata come al solito da parecchi momenti. A cominciare dalla deposizione di una corona di alloro sul monumento ai caduti in piazza Roma. Poi, un’altra corona è stata deposta in piazza Simonetti. Successivamente, le autorità si sono spostate a colle San Marco, luogo simbolo della Resistenza Picena. Presenti, oltre ovviamente al sindaco Marco Fioravanti e al presidente dell’Anpi Pietro Perini, anche il presidente della Provincia Sergio Loggi, gli onorevoli Augusto Curti e Lucia Albano, il questore, il prefetto e la consigliera regionale Anna Casini.

"Qui, molti ragazzi persero la vita per difendere i valori di pace, libertà e democrazia – ha spiegato il sindaco –. La memoria del sacrificio svolto da queste persone deve essere conservata e trasmessa alle nuove generazioni. I nostri giovani vanno sensibilizzati ed educati verso lo sviluppo di un pensiero critico su quanto accaduto in quegli anni". "Solitamente ci si libera dalle cose brutte – ha proseguito Pietro Perini, presidente dell’Anpi ascolana –. Ecco, il 25 aprile del 1945 ci liberammo della cosa più brutta e nauseabonda: il fascismo. Donne e uomini, di ceti diversi e anche di lingue diverse, si ritrovarono insieme per combattere contro la dittatura, credendo in un unico ideale. Non tutti, però, sono stati dei bravi studenti e non tutti hanno capito cosa realmente accadde. Fu la guerra a portare le persone ad uccidersi l’un l’altra – ha concluso Perini –. Quella guerra che tutt’oggi, in nome della pace, viene alimentata anche dalla nostra nazione attraverso l’invio di armi". A concludere la cerimonia, sul sacrario partigiano, la messa celebrata dal vescovo Gianpiero Palmieri.

Matteo Porfiri