Ricordo speciale per le vittime dei criminali Nel piazzale della Questura di Ascoli, una corona di alloro è stata deposta al monumento ai caduti della Polizia di Stato in occasione del Memorial Day 2024, per ricordare le vittime della criminalità. Presenti autorità e rappresentanti istituzionali, con un pensiero speciale per Vincenzo Agostino, padre di Nino, poliziotto ucciso dalla mafia nel 1989.