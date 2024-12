Ricostruzione a singhiozzo: "Solo ora ci sono segnali"

Ascoli è sempre più parte integrante del progetto S.I.S.Ma, piano sviluppato per favorire il potenziamento della capacità di risposta alle emergenze. Ieri mattina a palazzo dei Capitani era presente anche Guido Bertolaso (assessore regionale Lombardia ed ex capo della protezione civile) nel momento di confronto attraverso il quale si è parlato di come riuscire a favorire il potenziamento delle risorse e la sperimentazione di nuovi modelli operativi. A fare gli onori di casa non poteva che essere il sindaco Marco Fioravanti. Presenti per l’occasione anche Robert Triozzi (comandante programma vigili del fuoco Nazioni Unite), Giuseppenicola Tota (presidente associazione nazionale bersaglieri). "Questa è una giornata importante per condividere i risultati raggiunti nella fase sperimentale del progetto Sisma – commenta il primo cittadino –. Siamo orgogliosi di aver potuto accogliere ad Ascoli personaggi come Triozzi, Tota e Bertolaso. Con questo progetto potenzieremo la rete di emergenza. Intendo fare i complimenti a chi è riuscito a portare avanti questo progetto grazie ad una fitta collaborazione tra professionisti ed enti del terzo settore, ma soprattutto grazie ad una rete creata tra professionalità ascolane e fermane. Fondamentale mettere da parte i campanilismi per realizzare una visione condivisa di territorio con la quale affrontare insieme le sfide emergenziali che possono verificarsi".

Lo sviluppo del piano d’azione stabilito passa per formazione e sperimentazione dei modelli operativi. Importante il supporto offerto da protezione civile, vigili del fuoco e bersaglieri. "Il lavoro che fanno soccorritori e volontari è straordinario – aggiunge Bertolaso –. La protezione civile è una grande orchestra che deve suonare all’unisono: solo lavorando tutti insieme si può tirare fuori una vera sinfonia. Questo però va fatto prima dell’emergenza per arrivare preparati. Nel 2016, dopo il terremoto, venne ideata la figura del commissario per la ricostruzione. Con la presenza di troppe teste pensanti poi non si è mosso nulla per troppo e soltanto ora si iniziano ad intravedere segnali di ricostruzione. Quello che lascia basiti è la nostra incapacità di imparare da errori".

Massimiliano Mariotti