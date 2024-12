Ricostruzione delle Casette, il Pd di Castel di Lama chiarisce:: "Critiche inutili e dannose"

A Castel di Lama ormai è chiaro che all’interno del Pd si delineano due anime. La minoranza del partito, che vanta però una lunga militanza ha deciso di mettere alcuni puntini sulle ‘i’. "Negli ultimi giorni – dichiarano – sono emerse alcune dichiarazioni che meritano un chiarimento riguardo alle vicende legate al nostro impegno politico a Castel di Lama, e nello specifico sul tema della riqualificazione del quartiere Casette e delle scelte urbanistiche correlate. Desideriamo quindi precisare alcuni punti fondamentali. L’impegno storico del Pd: il partito ha sempre basato la propria azione politica sull’ascolto dei cittadini e sulla promozione di soluzioni concrete per le problematiche del territorio. Un perfetto esempio è rappresentato dal lavoro svolto negli anni per la ricostruzione delle Casette, una battaglia, che abbiamo portato avanti con coerenza e determinazione. L’incontro organizzato a Sambuco, in collaborazione con l’amministrazione Bochicchio, fu un momento fondamentale di dialogo e ascolto. In quella sede, il nostro parere espresso sulla piccola area contribuì a orientare le decisioni successive. Grazie al confronto costruttivo, ERAP decise, su consiglio dell’amministrazione Bochicchio, di acquistare un’area adiacente, garantendo così una soluzione più funzionale alle esigenze dei cittadini. In tutta questa storia – proseguono i rappresentanti del Pd - emergono solo critiche infondate e dannose: dispiace constatare che alcune recenti dichiarazioni, avanzate a titolo personale dalla coordinatrice del circolo PD lamense, non tengano conto della storia e dell’impegno del Partito Democratico a Castel di Lama".