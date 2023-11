"Ricostruzione? Due anni di nulla"

I bilanci del sindaco Spazzafumo, a due anni dall’insediamento, non piacciono neanche un po’ alla minoranza. A replicare al primo cittadino è direttamente il suo predecessore Pasqualino Piunti, che ribatte punto su punto alle affermazioni del vertice comunale.

Consigliere, il sindaco dice di aver iniziato la ricostruzione della città. È d’accordo?

"Sì, ma solo se vogliamo scherzare. Spazzafumo cita il Ballarin, però forse dimentica che i fondi attualmente stanziati sono stati intercettati da noi, e c’è da augurarsi, vista la gestione della pratica, che non li perda con un progettino che arriva a metà campo e prevede l’abbattimento della storica curva sud, dopo aver gridato ai quattro venti, in campagna elettorale, che la storia non si doveva demolire. Basta prese in giro: qui sono in ballo 2.440.000 euro del Pnrr e 450mila della Fondazione Carisap. A proposito, i lavori non dovevano iniziare il 1° ottobre?".

Stadio a parte stanno andando avanti diversi lavori…

"Francamente, non me ne sono accorto. Al lungomare è ancora tutto fermo. Su Villa Rambelli mi chiedo se sapesse dov’era: siamo stati noi, ancora una volta, a riaprirla al pubblico in collaborazione con il Fai, i volontari di Sant’Antonio, Unicam e Asur. I fondi che arriveranno per il terremoto non sono merito suo".

Il piano asfalti? E gli eventi?

"Dopo due anni le strade sono tuttora disastrate, così com’è disastrato il commercio per via delle tante iniziative che hanno bloccato la città nel clou dell’estate".

Ci sono lati positivi?

"Non ne vedo. Questa amministrazione non ha acquisito l’area Brancadoro, mentre sono aumentate le tasse, con le fasce deboli sempre più penalizzate. Così come San Benedetto esce penalizzata dalle brutte figure collezionate: si prenda ad esempio la questione ombrelloni andata in scena a ferragosto 2022. Nel frattempo, però si è trovato il tempo e i soldi per rifare gli uffici del sindaco".

Cosa ne pensa dell’opera di ripristino del decoro?

"Uno dei vanti di questa amministrazione è quello di aver eliminato i ratti dalla città. Tant’è vero che questi si presentano direttamente in sala consiliare durante le commissioni. Ma il sindaco non può saperlo, perché il più delle volte non si presenta neanche a quelle di cui detiene le deleghe".

Una delle sue deleghe è la sanità…

"Ha perso due anni e sta vivendo di riflesso a ciò che il precedente consiglio comunale ha prodotto all’unanimità".

La mozione del 2019?

"Esatto. Quello sì che può definirsi un risultato concreto".

Giuseppe Di Marco