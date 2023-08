Ricostruzione, ma non solo La rinascita del territorio passa per cultura e turismo

"E’ stata una edizione davvero di successo quella di Templaria Festival 2023, sono davvero soddisfatto". Così il Sindaco di Castignano Fabio Polini ha commentato i dati delle cinque ‘Notti del Medioevo’ che hanno visto arrivare nel borgo storico dell’entroterra Piceno otre 20.000 persone. "Era una specie di ‘prova del nove’. Beh siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa – ha proseguito il primo cittadino – questo ci spinge ancora di più a velocizzare le operazioni di ricostruzione post sisma, perché la burocrazia ci sta rallentando tanto, ma come amministrazione comunale ci siamo ripromessi di dare ogni anno un piccolo miglioramento al borgo, ultimando i lavori, velocizzando lo sgombero delle impalcature e delle strutture per la messa in sicurezza degli edifici. Castignano porta ancora evidenti i segni del terremoto di sette anni fa e quest’anno i volontari della Pro Loco hanno davvero fatto grandi cose con bandiere, striscioni e manifesti per coprire queste ferite. Ci auguriamo di restituire al più presto a tutti i cittadini e ai tantissimi turisti – ha concluso il sindaco Polini – una Castignano nuova e sempre affascinante nella sua ambientazione medievale".

Ed in effetti i numeri dell’edizione 2023 sono stati davvero entusiasmanti. Templaria Festival è riuscita a superare anche i numeri già straordinari della precedente edizione, quella del ritorno post-Covid che purtroppo si sviluppò solo in quattro serate a causa del maltempo. Innanzitutto, gli spettatori paganti, risultati in aumento sul totale delle 5 serate, con un afflusso continuo, costante, e bilanciato. Oltre 14mila paganti ufficiali ed almeno 20mila presenze complessive registrate durante tutta la manifestazione. Il tema di questa edizione era "Femine indomite", portato avanti con la partecipazione fiera, orgogliosa e tenace della comunità Castignanese (nonché i suoi numerosi enti ed associazioni di volontariato locali) che dal lontano 1990 crea, accompagna, supporta, arricchisce questo grandioso spettacolo, fatto di centinaia e centinaia di situazioni, momenti, dettagli, faticosamente ma sapientemente orchestrati dalla Direzione del festival curata dalla Pro Loco diretta dal Presidente Eros Iacoponi. La scelta del tema di quest’anno attualissimo in un’ epoca di femminicidi, aggressioni e violenze nei confronti delle donne, si è voluto omaggiare l’universo femminile anche con tre interessanti dibattiti molto seguiti e inviando una dedica speciale "a tutte le donne: che possano essere sempre indomite, fiere, tenaci, irriducibili. In particolare a quelle donne che hanno dedicato impegno a Templaria".

Valerio Rosa