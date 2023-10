Ricostruzione, niente delocalizzazione per Piattoni. Bochicchio: "Ecco che cosa dovremo fare"

Doccia fredda per Piattoni, non ci sarà la delocalizzazione. Sono infatti necessarie sul versante opere di mitigazioni, per circa 9 milioni di euro. La notizia è giunta ieri al protocollo del Comune: il tanto atteso studio sulla frana di Piattoni commissionato dall’Ufficio regionale per la ricostruzione scioglie ogni dubbio. Ad annunciarlo è stato il sindaco Mauro Bochicchio tramite social. "Nella lettera che accompagna lo studio – dichiara il Sindaco – si evince la strada che verrà formalizzata nei prossimi giorni dal commissario per la ricostruzione. E’ stato accertato che la frana di Piattoni è più importante di quella che si poteva immaginare ed è di tipo retrogressivo: in caso di sisma e abbondanti piogge tutto l’abitato incluso nell’area di frana è sposto a forti rischi. Nell’area frana oltre agli edifici fortemente danneggiati sono coinvolti anche edifici già riparati, edifici non danneggiati dal sisma, strade ed infrastrutture pubbliche. Vista la complessa situazione è quindi un obbligo tecnico e normativo mettere in sicurezza l’intera area prevedendo così un intervento in grado di abbassare il livello di rischio da R4 a R2. Lo studio redatto dall’ingegnere Oliveto ha individuato una serie di opere, per un costo complessivo di circa 9 milioni di euro, in grado di centrare l’obbiettivo. La frana quindi per quanto importante è mitigabile. L’obbligo di realizzare interventi di mitigazione per l’intera area e non per i soli edifici fortemente danneggiati, fa però quindi decadere i presupposti per la delocalizzazione obbligatoria che tutti ci aspettavamo. Questo implica che gli edifici già riparati saranno messi in definitiva sicurezza quando saranno realizzate le opere di mitigazione del rischio frana, gli edifici fortemente danneggiati dal sisma potranno essere demoliti e ricostruiti in loco, senza per questo rinunciare alla loro sicurezza".

Maria Grazia Lappa