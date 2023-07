Ricostruzione, nuovi fondi Sbloccati 13 milioni di euro

Nuove risorse in arrivo per la sistemazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016. Ad annunciarlo è stato il sindaco Marco Fioravanti. Si tratta di oltre 13milioni di euro sbloccati dall’ordinanza n. 137 del commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli e finanziati con i fondi del Governo. "Ben 13.4 milioni di euro per mettere in campo nuovi interventi di recupero su immobili comunali e sul tessuto socio-economico danneggiato dal terremoto – commenta il primo cittadino –. In Giunta abbiamo approvato i documenti di indirizzo alla progettazione per tali lavori". Saranno 4 i milioni di euro previsti per il recupero di palazzo dell’Arengo; 3milioni invece verranno destinati per palazzo dei Capitani compresa la sua torre campanaria e l’area archeologica. Altri 3 milioni riguarderanno il fabbricato sede del settore finanziario e 1,5 milioni è la cifra che permetterà di mettere mano anche alla palazzina ex Enal. A ciò si aggiungeranno infine un totale di 1milione e 950mila euro per favorire il recuperare dei sacri luoghi. E questo agevolerà gli interventi al cimitero civico di Borgo Solestà e a quelli cimiteri rurali delle frazioni di Venagrande, Polesio, Piagge, Mozzano, Lisciano, Castel Trosino, Giustimana, Rosara, Casalena e Porchiano. I sostegni non si esauriscono qui. Infatti è stato adottato anche un bando da 160milioni di euro per progetti di riqualificazione dei piccoli comuni dell’appennino centrale. Tali risorse saranno destinate a interventi per lo sviluppo economico e sociale, la tutela dell’ambiente e contro il rischio idrogeologico. "Questa è un’area in cui vi sono luoghi di antiche tradizioni, cultura e bellezze custoditi soprattutto in piccoli centri – commenta il commissario straordinario Guido Castelli –. Questi territori, però, molto spesso sono anche soggetti a spopolamento, con conseguente impoverimento e crescente difficoltà a garantire la cura del territorio. Problemi annosi, da tempo noti agli abitanti del cratere sismico, che stiamo affrontando attraverso il piano di riparazione economico-sociale e tenendo sempre al centro il valore della sicurezza. È fondamentale assegnare i finanziamenti, ma ancor più importante aprire i cantieri, collaudare le opere e pagare le imprese". Per questi fondi potranno fare domanda anche i comuni e le comunità montane del Piceno per cercare di perseguire l’obiettivo di tornare a rendere le aree interne più fruibili, accessibili e vivibili.

Massimiliano Mariotti