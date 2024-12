Ricostruzione post-sisma 2016: Tufo di Arquata del Tronto avvia lavori con finanziamento da 28 milioni

di Peppe Ercoli

ARQUATA DEL TRONTO (Ascoli)

La frazione di Tufo, nel comune terremotato di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) vanta un piccolo record per quel che riguarda la ricostruzione dopo il sisma del 2016. Grazie alla virtuosità dei residenti, che si sono uniti per realizzare una ricostruzione unitaria, per i 13 aggregati di cui si compone la frazione, infatti, è stato contrattualizzato un unico tecnico e un’unica impresa di ricostruzione. Questo approccio ha fatto sì che Tufo sia la prima frazione delle Marche distrutta dal sisma 2016 in cui ripartirà la ricostruzione complessiva, comprensiva dei sottoservizi per un finanziamento di 28 milioni di euro (25 per la ricostruzione privata e 3 per la parte pubblica). La stima è completarli in 2/3 anni. Un esempio che il commissario alla ricostruzione Guido Castelli spera sia possibile replicare negli altri comuni del cratere.

"Un intervento che merita di essere evidenziato perché è un progetto unitario, ovvero, tutti gli abitanti di Tufo hanno avuto l’intelligenza di affidarsi agli stessi progettisti alla stessa impresa (il consorzio Panichi & Trevers, ndr) in maniera tale che i lavori possono essere fatti bene e presto", ha detto Castelli, prima di tagliare simbolicamente il nastro dell’avvio dei lavori.

L’intervento per la ricostruzione di Tufo è stato frazionato in tre grandi blocchi, sulla base della suddivisione della frazione: zona inferiore, centrale e superiore. La prima fase prevede la riedificazione di 16 abitazioni, la seconda di 24 abitazioni e la terza di 5 abitazioni per un totale di 45 abitazioni e di 17 tra magazzini e depositi; trattandosi di un’area perimetrata, la ricostruzione non avverrà a macchia di leopardo. La fine del 110% preoccupava gli abitanti della frazione di Arquata del Tronto. "Devono stare tranquilli. Finisce il 110 che per altro non hanno potuto utilizzare. Noi comunque daremo le maggiorazioni necessarie a costruire bene e tempestivamente. Certo – ha puntualizzato Castelli anche con un pizzico di ironia – non arriveremo al 110 e cinque bagni non li possiamo finanziare, come è accaduto in qualche caso, ma faremo la nostra parte".

Al 30 settembre sono 20.808 i cantieri avviati di cui 11.669 conclusi. Ammontano a 15 miliardi di euro le richieste di finanziamento; concessi 9,3 miliardi e di questi ne sono stati liquidati 5 miliardi. Il 95% delle opere pubbliche programmate risulta avviato con almeno la nomina del responsabile del procedimento. Tra le opere di ricostruzione pubblica il 16% ha avviato i lavori, mentre la percentuale di quelli già conclusi si attesta al 12%: parliamo di circa 4,2 miliardi di euro stanziati per oltre 3.500 interventi, tra ordinanze speciali e ordinarie. Ammontano a 1,4 miliardi di euro gli investimenti del Governo per collegare il cratere del terremoto al resto d’Italia.

"Abbiamo risolto molti problemi amministrativi e questo di Tufo è un esempio – ha spiegato il direttore dell’ufficio speciale Ricostruzione Marco Trovarelli –. E’ una buona possibilità che spero si possa replicare anche in cantieri veramente complessi. Rapportarci con un unico progetto e un’unica impresa ci dà la possibilità di pensare che in tempi brevissimi si possa poi arrivare alla ricostruzione e a far ritornare le famiglie nelle case. Magari potranno servire percorsi che non debbono essere per forza uguali a questo; però la logica è quella di costruire insieme, perché un cantiere con 40 immobili difficilmente potrebbe essere realizzato da più imprese: per problemi cantieristici, per problemi realizzativi. E’ una buona possibilità e – ha concluso il direttore dell’Usr - ci crediamo talmente tanto che, come soggetto attuatore dei sottoservizi, abbiamo pensato di affidare a un’unica impresa anche questi lavori".