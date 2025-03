Ricostruzione post terremoto. Ok per Palazzo dei Capitani

L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo per il miglioramento sismico di Palazzo dei Capitani e dell’area archeologica sottostante, ad Ascoli. Si tratta di un intervento ricompreso all’interno dell’ordinanza numero 137 del 2023 per un importo di 3 milioni euro, che andrà ad agire su uno dei monumenti simbolo del Piceno e delle Marche, danneggiato anch’esso dalla sequenza sismica del 2016/2017.

Nello specifico, le azioni che verranno messe in campo per la riparazione di Palazzo dei Capitani riguarderanno la torre, dove si interverrà sulla cuspide e sui merli posti negli angoli, mentre le murature delle celle saranno rinforzate con la tecnica del cuci-scuci ed iniezioni di boiacche. Anche la copertura sarà oggetto di lavori (tra le altre cose è prevista la realizzazione di una linea vita su tutte le falde della copertura), così come la loggia Merli. La facciata ovest su via del Trivio, poi, verrà completamente ripulita e consolidata.

Infine, l’area archeologica, che sarà oggetto di intervento di consolidamento attraverso un’operazione di cuci-scuci, poiché presenta un’evidente linea di frattura.

"Siamo evidentemente davanti ad un progetto molto importante per tutto il centro Italia e che ci fa comprendere ancor di più come il terremoto non abbia fatto sconti a niente e nessuno" spiega il Commissario Straordinario al sisma 2016 Guido Castelli. "Ci avviamo alla gara pubblica per l’intervento al Palazzo dei Capitani che, al di là della bellezza e della ricchezza storica, è anche un luogo strategico dal momento che qui ha sede il Comune" ha aggiunto il sindaco Marco Fioravanti aggiungendo che "per questo cercheremo di velocizzare, per quanto è possibile, l’avvio dei lavori di messa in sicurezza, anche per valorizzare Piazza del Popolo, la più bella d’Italia".