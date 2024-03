Ricostruzione, servono geometri

Edilizia privata, pubblica, urbanistica. Nella fase cruciale della ricostruzione post sisma, Arquata del Tronto, ha sempre maggiore bisogno di professionalità inerenti a questi settori. Ecco perchè il Comune ha indetto ben due bandi, il primo volto alla selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato e pieno di istruttori direttivi tecnici (ex cat. D - area dei funzionari e delle elevate qualificazioni) nell’ambito delle assunzioni autorizzate per la ricostruzione sisma 2016 e degli interventi previsti dal piano complementare Pnc collegato al Pnrr, a cui è possibile accedere solo se in possesso di laurea; il secondo volto alla selezione pubblica, sempre per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato e pieno di istruttori tecnici, a cui, invece, è possibile accedere anche con il semplice diploma (Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo costruzioni, ambiente eterritorio;

Geometri; Istituto Tecnico Industriale indirizzo “Edilizia”). Entrambi i bandi scadranno il 29 marzo. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, accedendo attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID-CIE-CNS), alla piattaforma digitale “portale del Reclutamento” raggiungibile al link www.inpa.gov.it.

Entrambi i bandi di concorso sono pubblicati sull’albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell’ente

www.comune.arquatadeltronto.ap.it e nel sito

www.inpa.gov.it . "Sono bandi per noi fondamentali - ha spiegato il sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi (nella foto) -, in questa fase di ricostruzione abbiamo bisogno di professionisti, quindi apriamo la possibilità di accedere anche ai geometri e non solo a ingegneri e architetti".