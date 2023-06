Ricostruzione sportiva, ecco i fondi

Squadra che vince non si cambia. E così anche per il 2023, il Comune di Offida e il Comune di Appignano si sono aggiudicati il finanziamento della Regione, risultando primi in graduatoria, con il progetto ‘Ricostruzione sportiva e Destinazione Benessere 2023 (Misura7)’. Tante le iniziative rivolte a tutte le fasce di età della popolazione per favorire il benessere e l’attività fisica: camminate sportivo-culturali e sportivo-naturalistiche, lezioni di scacchi e dama, lezioni di autodifesa, orienteering per bambini e famiglie, percorsi ciclistici con e-bike, trail. Tutte le iniziative si terranno nel periodo estivo, saranno così rivolte non solo ai residenti, ma anche a turisti e visitatori delle due realtà cittadine. "Ci auguriamo un’affluenza numerosa ancora maggiore rispetto a quella registrata lo scorso anno chiuso con un bilancio molto positivo" commentano la sindaca di Appignano Sara Moreschini e l’assessore allo sport di Offida, Cristina Capriotti.