Ridendo e sognando: spettacoli di risate e magia al Teatro dei Filarmonici

Alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, del vice Massimiliano Brugni e del Presidente dell’Amat Piero Celani, è stata presentata la rassegna Ridendo e sognando. Sorrisi e magie per le feste in programma al Teatro dei Filarmonici con due appuntamenti all’insegna dell’evasione per le feste di fine anno e l’inizio del 2025.

Un evento organizzato dal Comune con l’Amat, e con il contributo di Regione Marche e MiC, in collaborazione con Agenzia di Spettacolo Lido degli Aranci. Il primo appuntamento ci sarà sabato 21 dicembre con una ’sera di risate’, condotta da Gloria Conti, con protagonisti Nduccio e Angelo Carestia.

Nduccio, nome d’arte di Germano D’Aurelio, non solo comico cabarettista, ma anche musicista e cantautore pescarese, è impegnato in una serie di attività in tutto il mondo per dare una mano a chi ne ha più bisogno. Angelo Carestia è un comico a 360 gradi: barzellette, cabaret, canzoni, nonché imitatore straordinario. Tra le sue voci più sorprendenti quella dell’indimenticabile Principe della risata Totò ma anche cantanti, attori e politici.

Il secondo appuntamento è per il 31 gennaio con Roberto Palumbo e Frate Mago protagonisti di ’una sera di magia’, sempre con la conduzione di Gloria Conti. Roberto Palumbo, maestro dell’intrattenimento con all’attivo molti riconoscimenti per le sue doto artistiche, sa entusiasmare il pubblico in un crescendo di effetti magici, un recital unico che propone un viaggio nella magia di ultima generazione, tra colpi di scena, effetti di mentalismo inspiegabili e momenti di grande emozione.

Il tema che lega lo spettacolo è il tempo, tunnel spazio-temporali mettono in dialogo passato e futuro in una dimensione fantascientifica. Padre Gianfranco Priori appartiene all’Ordine dei Cappuccini ed è conosciuto da tutti come ’Frate Mago’. Spesso ospite del Maurizio Costanzo Show, ha partecipato a numerose trasmissioni televisive tra le quali I fatti vostri di Magalli. Noto in tutta Italia per i suoi spettacoli, ha allietato anche le platee degli italiani in Canada e in Svizzera. Si è esibito anche davanti a Papa Francesco, in Vaticano. Decine le sue apparizioni in spettacoli teatrali e di piazza.

Inizio spettacoli ore 21. Ingresso gratuito. Info: 0736.298770.