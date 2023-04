"Ridimensionati i costi per la bonifica del sito"

E’ a una svolta il futuro e la riconversione dell’area ex Carbon? C’è ottimismo dopo l’annuncio del commissario Vadalà che visitando venerdì il sito ha annunciato la pubblicazione della gara di assegnazione dei lavori per la messa in sicurezza delle aree soggette a infrazione Europea, il cui completamento, secondo il cronoprogramma attuativo, avverrà entro il primo semestre del 2024. "La vasca di prima pioggia che era oggetto dell’intervento sostitutivo pubblico ha visto pubblicati, per iniziativa del generale Vadalà, le procedure di gara per la bonifica. Dopo di questo – commenta il senatore Guido Castelli - sarà possibile un accordo con il privato per completare la bonifica stessa". Cosa è successo per sbloccare la situazione? "La chiave – spiega l’ex sindaco di Ascoli – è stata uno studio fatto dal commissario Vadalà che ha ridimensionato e di molto i costi necessari per la bonifica. Ciò attraverso l’utilizzo di metodologie che sono assolutamente sicure ma molto meno costose rispetto a quelle che si sarebbero utilizzate un tempo".

Il sito non è più operativo dal 2007. Con 24 voti favorevoli e 10 astenuti (Udc, parte del Pd, Sd), il consiglio comunale di Ascoli ha approvato il 12 marzo 2009 al termine di una seduta fiume la delibera sulla riconversione in polo tecnologico e polmone verde a servizio della città dell’area Carbon, all’epoca in fase di smantellamento. A settembre 2009 è stato firmato l’accordo tra la Sgl e la Restart Scarl per la vendita del sito produttivo di Ascoli. L’atto venne siglato dall’amministratore delegato Giuliano Sacchini per la Sgl Carbon e Bruno Bucciarelli in qualità di presidente della Restart Scarl.

La presenza della Carbon a due passi dal centro di Ascoli ha sempre destato dubbi e polemiche per gli effetti sulla salute degli operai, ma anche per la cittadinanza. Ne scaturì il processo per le cosiddette "morti sospette" che nel 2006 terminò con l’assoluzione dei sei dirigenti della Carbon. Sotto processo c’erano Bruno Toniolo, Paolo Bonell, Umberto Stievano, Ferdinando Giordani, Giuseppe Mascetti, Lohengrin Celani e Renato Giovannini. Si tratta di dirigenti nelle varie epoche della Carbon, accusati di omicidio colposo e lesioni colpose. La Procura di Ascoli non riuscì a dimostrare che l’insorgere dei tumori alla vescica e ai polmoni in alcuni operai era in relazione all’esposizione degli stessi a Ipa (Idrocarburi policiclici aromatici) negli ambienti di lavoro dello stabilimento di Ascoli della Sgl Carbon.

Peppe Ercoli