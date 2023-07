Riecco ’Cabaret! Amore mio’: due serate e cinque finalisti

Questa sera alle 21, nell’area della balconata sul mare, a nord del Tesino, la prima delle due serate del Festival Nazionale dell’Umorismo "Cabaret amoremio!" firmato dal comico romano Stefano vigilante. Due serate e 5 concorrenti a contendersi il titolo 2023: Francesco Fenucchi, Maria Pia Timo, Mauro Lazzarin vincitore della scorsa edizione, Nathan Kiboba, Stefania Terrè, Yoko Yamada, Ale e Franz, Enrico Bartolino e Saverio Raimondo, questi ultimi tre riceveranno "L’Arancia d’oro" l’ambito premio alla carriera. La conduzione del Festival, giunto alla 38^ edizione, è affidata allo stesso direttore artistico, Stefano Vigilante e alla cantante Gloria Conti. "Credo che sia il più longevo Festival della comicità in Italia" ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi. Il presidente della Lido degli Aranci, Alessandro Ciarrocchi, ha parlato di "zoccolo duro" dell’Associazione che ogni anno si occupa delle selezioni ed ha evidenziato la particolare vicinanza del direttore artistico in ogni sua fase. "Giocheremo sulla follia – ha affermato Vigilante – Non voglio dare molti riferimenti, posso anticipare che faremo dei piccoli omaggi all’ironia di personaggi che non erano prettamente dei comici, con Gloria Conti canteremo insieme una canzona in francese. Ci saranno solo 5 concorrenti per snellire il programma". Il presidente dell’Amat, Piero Celani, intervenuto telefonicamente, ha parlato di un’edizione importante, di qualità e della nuova logistica. La consigliera delegata alla coltura, Rossella Moscardelli, ha confermato che gli abbonamenti sono in linea con gli anni passati così come la vendita dei biglietti.

ma. ie.