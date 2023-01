Riecco Flavia e Stefano Esposto ’I figli di’ tornano in centro storico

Da qualche settimana c’è stato un gradito ritorno in città: il ristorante ‘I Figli di…’. Dopo cinque anni lungo la Riviera Adriatica, infatti, Flavia e Stefano Esposto hanno deciso di tornare tra le Cento Torri. Eredi del grande chef Domenico Esposto, titolare della Trattoria dell’Arengo in via Tornasacco, Flavia e Stefano avevano gestito fino al 2007 il ristorante ‘I Figli di Papà’ in Rua dei Marcolini. Poi la decisione di trasferirsi ad Alba Adriatica alla ‘Villa Sant’Angelo Country House’ e poi al ‘Bamboo Beach’ a Villa Rosa. E adesso eccoli tornare ad Ascoli per gestire l’ex ‘De Vulgari’ a due passi da Piazza Ventidio Basso. "Abbiamo accettato questa nuova sfida – ha ammesso Stefano Esposto, ‘Boccetta’ per gli amici – perché Ascoli è cambiata tanto. Ho ritrovato una città molto viva, piena di turisti, molto dedita all’enogastronomia e che sta diventando punto di riferimento in questo nuovo ‘Piceno Stellato’. Ci sono tanti locali dove si mangia bene a partire da ‘180 gradi’ in piazza del Popolo che ha ‘sdoganato’ il mangiare all’aperto anche d’inverno o ‘Tetsu-Oriental Pleasure’ in via Niccolò IV, locale decisamente accattivante. Credo che in questo senso l’amministrazione comunale e il sindaco Marco Fioravanti in particolare, stia facendo un gran lavoro e anche per questo abbiamo accettato la sfida di tornare ad Ascoli. Nella nostra cucina – ha proseguito Stefano Esposto – ci sono due chef che hanno già lavorato insieme proprio al ‘Bamboo Beach’: mia sorella Flavia che è reduce da una bellissima esperienza al fianco dello Chef Niko Romito, Tre Stelle Michelin, e l’ascolano Lanfranco Paliotti tornato da Portland, in Oregon, proprio per darci una mano ad avviare il nostro nuovo ‘I Figli di…’. Flavia con Niko Romito si è specializzata tanto nella cucina Bio, Vegan e 100% naturale, nella preparazione degli ortaggi e delle verdure. Lanfranco sta portando il suo tocco internazionale, frutto delle contaminazioni e delle esperienze maturate nei ristoranti stellati di Londra e New York al vertice della dimensione culinaria mondiale. Insomma – ha concluso Stefano Esposto – un progetto nuovo, che nasce delle nostre rispettive esperienze lavorative. Vi aspettiamo da ‘I Figli di…’ per farvi assaporare i piatti del nostro speciale menù".

Valerio Rosa