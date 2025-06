Riecco il ‘Battesimo del Solestante’

Un appuntamento tradizionale che si è rinnovato anche quest’anno, quello con il ‘Battesimo del Solestante’, andato in scena ieri a Porta Solestà. Diciannove bambini, infatti, sono stati protagonisti del rito che, storicamente, li introduce nella vita di sestiere. Si tratta di Ginevra Solagna, Jacopo Varani, Azzurra Russo, Filippo Odoardi, Anastasia Castelli, Clarissa Santini, Francesco Poloni, Romano Poloni, Diego Lucera, Elena Ciabattoni, Maria Sole Dei Forti, Sofia Filipponi, Tommaso Talucci, Violante Seghetti, Bianca De Luca, Flavio De Santis, Diego De Santis, Denis Gabriel Gheorghica e Andrei Daniel Gheorghica.

Come ogni anno, dalla sede del sestiere gialloblù è partito il corteo che è arrivato fino al tempietto di Sant’Emidio Rosso, luogo simbolico del quartiere, dove si è svolta la cerimonia vera e propria, in presenza del nuovo caposestiere Andrea Mancini e del nuovo console Luigi Lattanzi. Per entrambi è stato il debutto ufficiale nei rispettivi ruoli e non è mancato un pizzico di emozione. A ogni bambino, oltre ovviamente al foulard gialloblù d’ordinanza, è stata donata anche la pergamena celebrativa dell’evento. Insomma, come ogni, si è ripetuta anche stavolta una tradizione alla quale i solestanti sono particolarmente legati.

Intanto, a proposito di Porta Solestà, dal 16 al 20 giugno tornerà il campus ‘Solestà Academy’, che nel corso di una settimana consentirà ai bambini e ai ragazzi del quartiere di conoscere meglio la vita di sestiere, partecipando a varie attività. Sarà possibile cominciare a sbandierare, suonare il tamburo o la chiarina, ma anche tirare con l’arco. Le iscrizioni sono già aperte (Info 366/5252249).

Matteo Porfiri