Riecco il caldo, c’è chi si fa il bagno al mare

Il vento caldo di scirocco da sud-est ha fatto improvvisamente lievitare le temperature che hanno raggiunto punte di 20 gradi nella prima parte della giornata di ieri. Alcuni amanti del mare ne hanno approfittato per tirare fuori il costume da bagno e andare a fare una nuotata lungo la costa, dal Piceno al Fermano, aggiungendosi ai membri dei ’Vikinghi’ che fanno il bagno quasi tutti i giorni, con qualsiasi condizioni del mare e con qualsiasi temperatura. Ieri, temperatura a parte, il mare era mosso con onde superiori al metro, che però non hanno scoraggiato le persone che potranno raccontare d’aver fatto il bagno in mare nel giorno di Sant’Antonio. Un momento magico che, però, pone interrogativi sui cambiamenti climatici che mettono in seria difficoltà il mondo dell’agricoltura. Il vento durante la notte e la mattina di ieri ha messo a lavoro i vigili del fuoco di San Benedetto che sono dovuti intervenire per rimuovere piante e rami caduti lungo la strada provinciale Cuprense, per Ripatransone. In tre casi vi è stata l’interruzione del traffico per consentire ai pompieri di mettere in sicurezza la carreggiata. Ieri mattina, alle prime luci dell’alba, intorno alle sei, sempre i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, sono intervenuti in via Miravalle a Centobuchi di Monteprandone per bloccare l’incendio di un lampione della pubblica illuminazione. Le raffiche di vento si sono protratte anche per tutto il pomeriggio di ieri, mentre la temperatura è andata via via diminuendo.