Riecco la borsa mercato: "Le opportunità di lavoro"

Giovedì 13 marzo all’hotel Calabresi, a San Benedetto, torna la Borsa Mercato del lavoro del turismo: richiesta e offerta di lavoro tornano così ad incontrarsi, gratuitamente (orario 10-17). Un’occasione importante per le attività che operano nel turismo e per le persone che intendono impegnarsi nella stagione estiva ma anche tutto l’anno. Si tratta della quinta edizione, organizzata dall’Ente Bilaterale del Turismo della provincia di Ascoli, in collaborazione con la Confcommercio provinciale di Ascoli e con Cgil Filcams, Cisl Fisascat, UilTucs, con il patrocinio dei comuni di San Benedetto e Ascoli, Camera di Commercio delle Marche, Regione Marche e Provincia di Ascoli.

Il presidente provinciale e della delegazione di San Benedetto della Confcommercio, Fausto Calabresi si sofferma sulla validità dell’evento: "Cerchiamo di far partecipare più possibile ragazzi e meno giovani interessati alla ricerca di occupazione. E’ una buona opportunità di entrare nel mondo del lavoro, in generale, in un elemento trainante quale è il turismo". Per Daniele Fabiani, presidente dell’Ebt provinciale: "I dati Confcommercio di febbraio parlano di 258mila lavoratori richiesti, numero in crescita e questo evento ha la finalità importante di permettere di far incrociare offerta e domanda, in un periodo in cui già si è alla ricerca in entrambe i casi. La ricerca di personale si estende anche verso chi non sempre è già formato e quindi, tra i candidati vista l’alta necessità ci sarà spazio per tutti".

L’importanza del rispetto dei contratti non è da sottovalutare e lo sa bene il vice presidente dell’Ebt, Fabrizio Bontà: "Ogni anno si punta il dito contro i giovani, colpevoli secondo i più di non avere voglia di lavorare. Il rispetto del contratto è importante. Il turismo dovrebbe essere l’industria dell’Italia per la sua bellezza e ci si dovrebbe maggiormente concentrare su questo. I giovani vogliono anche avere i tempi liberi, se c’è il rispetto del contratto tutti sono disponibili a lavorare. Importante che ci sia questo riconoscimento dalla parte normativa che economica per incontrare esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori".

Per Luana Agostini della Filcams Cgil "Il nostro territorio forse rispetto a quello nazionale è anche più toccato dal problema occupazione, a causa della flessione negativa demografica nelle fasce più giovani, che vengono maggiormente ricercati per la maggiore energia che possono dare. A proposito del contratto sarebbe buono, con 14 mensilità, se ci fosse il rispetto e sarebbe attrattivo. Abbiamo richiesto alla Confcommercio di realizzare un protocollo di legalità".

Stefania Mezzina