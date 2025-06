Riecco la Paolino Teodori

E’ stata presentata nella sala conferenze della Bottega del Terzo Settore, la 64esima edizione della Coppa Paolino Teodori L’evento che si svolgerà dal 27 al 29 giugno è stato presentato dallo staff organizzatore dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo e del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno, alla presenza dell’assessore allo sport Nico Stallone, del presidente regionale del Coni Fabio Luna, del Fiduciario Provinciale Acisport e nipote dell’ideatore della corsa, Paolino Teodori, del Consigliere dell’Automobile Club Maurizio Curzi, e del presidente del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno, Giovanni Cuccioloni. Il d.s. Pierluigi Terrani ha introdotto gli interventi delle personalità presenti mettendo in evidenza la validità per il Campionato Italiano Super Salita, uno dei 7 eventi più importanti della penisola. e per il Campionato Italiano Velocità Montagna, con la presenza dei migliori piloti italiani della specialità.

Pur non avendo validità a carattere europeo, lo staff ha espresso viva soddisfazione per aver portato in città le premiazioni a fine ottobre proprio del Campionato Europeo, con la presenza di tutti i migliori campioni del continente e di tutti gli organizzatori delle gare europee, badando di far coincidere l’importante cerimonia in questo 2025 che vede Ascoli Città Europea dello Sport, come ha poi ribadito anche Nico Stallone Assessore allo Sport. Stallone ha sottolineato le capacità organizzative ed il grande lavoro profuso dallo staff, ricordando anche la lunga tradizione che è l’ossatura della gara. Il presidente Cuccioloni, ha invece voluto rivelare la novità più importante, ovvero il ‘Rombo Family’s Village’ che sul Pianoro di San Marco sarà attivo per tutto il fine settimana di gara. Sarà una zona di aggregazione, servirà come punto di ristoro per il pubblico, ha lo scopo di attirare sempre più i giovani, ospiterà un simulatore di F1, dei monitor per seguire la gara in diretta con i tempi dei protagonisti e vedrà anche momenti musicali con dei DJ Set Turbo Sound. Sarà curato dalle Associazioni Impero, AP Events e Apply, mentre dal punto di vista della solidarietà ci sarà anche l’Unicef che ha ricordato l’utilizzo benefico delle "Pigotte" che verranno anche utilizzate per premiare i primi dieci piloti della classifica assoluta. Il Family’s Village vedrà poi la presenza di Rombo, una simpatica mascotte con le sembianze di un cinghiale in abbigliamento corsaiolo, ideato da Laura Martellini e realizzato da Giuseppina Carboni. Ci sarà poi la possibilità di usufruire dei bus navetta per il sabato e la domenica in collaborazione con le Autolinee Start. e ci saranno le consuete dirette tv su Sky 228 Acisport TV e sui vari social.

Valerio Rosa