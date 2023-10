Riecco le Giornate Fai d’autunno. Si riparte dal mercato ittico

Tornano le ‘Giornate Fai d’Autunno’. Ad illustrare gli appuntamenti sono stati Lilli Gabrielli e Ilario Di Luca del Fondo Ambiente Italiano, nonché i sindaci Antonio Spazzafumo ed Alessio Piersimoni, accompagnati dagli assessori Lorenzo Rossi, Lina Lazzari, Laura Camaioni e Daniela Luciani. Quest’anno le giornate Fai si terranno tra sabato 13 e domenica 15 ottobre, in tre diversi comuni, ovvero San Benedetto, Grottammare, e Cupra, per un totale di cinque aperture. "Quest’anno il gruppo Fai di San Benedetto – racconta la Gabrielli – non vi mostrerà alcuna cattedrale né villa, ma aprirà le porte dell’essenza stessa della vita di questa città. A iniziare dal Mercato Ittico". A Grottammare verrà aperto il Torrione della Battaglia, incastonato nella bellezza del vecchio incasato, che risale alla metà del XVI secolo e al cui interno è stato allestito, nel 2004, il museo dedicato allo scultore Pericle Fazzini, autore della celebre Resurrezione nella Sala delle Udienze in Vaticano. Tre saranno le aperture a Cupra Marittima, curate dal gruppo Fai Giovani San Benedetto: quella del borgo di Marano, cuore medievale di Cupra. Lungo le vie del borgo l’associazione Arca dei Folli proporrà laboratori per bambini e con artisti. Domenica mattina, solo per gli iscritti Fai, verrà aperto anche il giardino di Villa Grisostomi, una splendida terrazza panoramica sul mare nella parte più alta e antica di Marano. Infine, sempre per gli iscritti Fai, verrà aperta sabato pomeriggio e l’intera giornata di domenica Villa Cellini, struttura caratterizzata da architetture e decorazioni eclettiche e neogotiche inserite in un suggestivo contesto naturale. Verrà messo a disposizione un bus navetta che partirà da piazza della Libertà e condurrà a Villa Cellini e a Marano. Info: giornatefai.it.

g.d.m.