Riecco piazza Santa Maria Intervineas

Piazza Santa Maria Intervineas si prepara ad essere riconsegnata alla cittadinanza. La prima parte dei lavori programmati in corso Trento e Trieste vede ormai la luce grazie al completamento della posa della pavimentazione in pietra lavica che andrà a contraddistinguere l’intero tratto. A ciò si sono aggiunti la prima parte dei nuovi marciapiedi in travertino allestiti sul lato ovest, quello relativo al supermercato. Gli ultimi ritocchi poi si provvederà a chiudere questa prima parte del cantiere. Nel classico intervento di rifinitura è previsto l’allestimento della nuova illuminazione sviluppata su una serie di pali artistici. Nel frattempo l’intervento procede risalendo la via verso piazza Simonetti dove da qualche settimana è stato collocato un cantiere, nei pressi della Prefettura, per procere allo stoccaggio e all’approvvigionamento delle pietre. Il 2023 potrebbe essere davvero l’anno che vedrà il completamento della zona dopo tanti anni.