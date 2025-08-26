Riecco San B Sound. Apertura con Ghali

San B. Sound torna a San Benedetto del Tronto con tre appuntamenti che con la combinazione di grandi nomi della musica e un’organizzazione logistica pensata per agevolare gli spettatori si prospetta come un nuovo grande successo. Sul palco del Parco Nelson Mandela saliranno alcuni tra i protagonisti più seguiti del panorama musicale italiano. Partenza venerdì 29 agosto, con Ghali, artista che negli ultimi anni ha conquistato le classifiche con il suo stile inconfondibile, in grado di stupire ad ogni show fondendo con naturalezza universi artistici lontani. Sabato 30 agosto sarà la volta di Sfera Ebbasta, icona della trap italiana, mentre la chiusura di domenica 31 sarà a cura di Bobolandia, quest’ultimo evento a ingresso gratuito, che trasformerà sicuramente il Parco Mandela in una grande festa.

Per favorire l’afflusso del pubblico è stato predisposto un servizio di bus navetta gratuito, che sarà attivo nelle ore precedenti e successive agli spettacoli. Sono due, i percorsi previsti: uno dal parcheggio del centro commerciale "Porto Grande", con fermate lungo via Pasubio (Tonic e centro commerciale Arca) e uno dal parcheggio dello stadio "Riviera delle Palme", con tappe su viale dello Sport, via Mattei e Statale 16. Entrambe le linee saranno circolari. Gli orari del servizio sono venerdì 29 agosto dalle 19 alle 22 e dalle 23.30 all’01.30, sabato 30 agosto dalle 18 alle 22 e dalle 23.30 all’01.30, domenica 31 agosto dalle 17.30 alle 00.30. Il festival targato Best Eventi e Comune è pensato soprattutto per i giovani, protagonisti indiscussi insieme alla musica, di tre serate all’insegna del sano divertimento e in sicurezza, per un’esplosione di divertimento, che sta arrivando al Mandela. Prevendite ticketone, ciaotickets.

Stefania Mezzina