Rientrano Lautaro. Pavard e Dimarco

Le scelte di Inzaghi per la partita di ieri sono state certamente orientate anche dalla presenza in calendario, mercoledì prossimo, del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Se nei colchoneros è da verificare la presenza di Griezmann, al lavoro per recuperare da un infortunio, nell’Inter tornerà dal 1’ Lautaro Martinez dopo la gara vissuta interamente in panchina al Dall’Ara. Preservati per tutta la sfida anche Pavard e Dimarco, altri due giocatori destinati ad entrare dall’inizio in Champions League. Ballottaggio nel ruolo di perno centrale in retroguardia tra Acerbi e De Vrij. M.T.